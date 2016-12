Riforme,Pd:bene rientro opposizioni

16:57 - "Bene il rientro delle opposizioni in aula per le riforme". Così ha detto il capogruppo Pd alla Camera Roberto Speranza commentando l'inizio in aula del voto sugli ordini del giorno alle riforme. "Prima del referendum lavoriamo in Parlamento - continua -. Chi rimane fuori si condanna all'inutilità". Bocciato un odg Sel che chiedeva di modificare il principio del pareggio di bilancio, introdotto in Costituzione nel 2012 per il fiscal compact.

