Riforme, Orlando: Paese non aspetta

"Non credo che il Paese si può permettere ulteriori rinvii su riforme di cui si discute sin dagli anni Settanta". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Chi ritiene - ha aggiunto - che questo rischio può essere corso dovrebbe riflettere molto sul fatto che non si può aspettare ancora un cambiamento dell'assetto del nostro Stato". "La riforma della giustizia sta per trasformarsi in atti concreti", ha aggiunto.