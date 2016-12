Riforme,maggioranza sotto quota 161

La maggioranza che sostiene il governo Renzi non sarebbe riuscita da sola ad approvare il ddl Boschi per il quale era necessaria la maggioranza assoluta di 161 voti. Sfogliando i tabulati, infatti, si legge che hanno detto sì alla riforma anche 2 senatori di FI, 17 verdiniani e 3 esponenti tosiani di "Fare". Se ai 180 sì raggiunti in Aula si tolgono 17 più 3 più 2 si arriva a 158. A questo si aggiunga il no al testo del Dem, Walter Tocci.