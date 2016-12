Riforme,Lega:via 10 mln emendamenti

La Lega Nord ha ritirato circa 10 milioni di emendamenti al ddl riforme, mantenendone però 25 milioni. Lo ha ufficializzato il senatore Roberto Calderoli, sottolineando come in tal modo siano stati sventati il golpe di Renzi e la cosiddetta tagliola. Sull'eccessivo uso degli emendamenti è intervenuto anche Matteo Salvini. "Gli emendamenti me li terrei in caldo quando si parlerà di cose serie", ha detto il segretario del Carroccio.