Riforme, le opposizioni lasciano l'Aula Maratona notturna per l'esame del ddl

Maratona notturna alla Camera per l'esame di tutte le proposte di modifica del ddl Riforme, mentre il via libera finale al testo invece è atteso per la prima decade di marzo. La seduta si è però svolta con i banchi dell'opposizione deserti: gli esponenti dell'"Aventino parlamentare" (Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Sel, Fratelli d'Italia e Lega) hanno abbandonato l'Aula durante i lavori.

01:20 Via libera ad altri tre articoli

La Camera ha dato il via libera all'articolo 18 relativo all'amnistia e all'indulto, all'articolo 19 relativo alla ratifica dei trattati internazionali e all'articolo 20 sulle inchieste parlamentari. I lavori sono quindi stati brevemente sospesi per una riunione del Comitato dei nove, che deve affrontare tra l'altro l'articolo 15 sul referendum finora accantonato.

00:22 Emendamento: la guerra si delibera a maggioranza assoluta

Due emendamenti identici, uno del Pd e uno del M5S, approvati dall'Aula di Montecitorio, prevedono che la Camera dei deputati deliberi lo stato di guerra a maggioranza assoluta. Il governo e il relatore avevano dato parere positivo alle proposte di modifica.

23:48 Via libera all'articolo 16

La Camera ha approvato l'articolo 16 del ddl sulle riforme, che riguarda la decretazione d'urgenza.

23:00 Ok ad articoli 13 e 14, accantonato il 15

La Camera ha dato il via libera all'articolo 13 del ddl sulle riforme che prevede che le leggi che disciplinano l'elezione di deputati e senatori possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Con l'ok a un emendamento del Pd è stato modificato il quorum dei componenti necessario per il ricorso: ora si prevede che sia necessario un quarto dei componenti della Camera (e non più un terzo) o almeno un terzo dei componenti del Senato. Ok anche all'articolo 14 sul rinvio da parte del presidente della Repubblica dei provvedimenti, mentre l'articolo 15 sul referendum, che costituisce un capitolo chiave oggetto di grande dibattito in questi giorni, è stato accantonato.

22:12 I leader delle opposizioni: "Mattarella ci riceverà"

I leader dell'"Aventino parlamentare" (Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Sel, Fratelli d'Italia e Lega) che hanno abbandonato l'aula per non partecipare al voto sulle riforme, hanno fatto sapere che martedì saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che secondo alcune fonti li incontrerà separatamente.

21:58 Via libera all'articolo 12

Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 12 al ddl sulle riforme e che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.

21:47 Riprende l'esame alla Camera

Alla Camera è ripreso l'esame degli emendamenti al ddl sulle riforme. Il premier Matteo Renzi è in Aula, accanto al ministro per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. Deserti i banchi delle opposizioni. Prevista una maratona notturna con l'obiettivo di terminare l'esame di tutte le proposte di modifica. Il via libera finale al testo invece è atteso per la prima decade di marzo.

21:40 Renzi incontra gruppi Pi, Cd e Sc

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha incontrato a Montecitorio, in Sala della Regina, i gruppi parlamentari di Per l'Italia-Centro Democratico e Scelta Civica. Al centro dell'incontro il tema delle riforme costituzionali.

21:39 Boccia: "Paese da cambiare o da conquistare?"

Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, al termine dell'assemblea del Pd commenta caustico: "Non abbiamo sciolto nemmeno in questa assemblea se questo paese vogliamo cambiarlo o conquistarlo. I costituenti lavorarono duramente per cambiare e la carta amata da tutti ha retto per 70 anni. Da allora tutti i tentativi fatti a colpi di maggioranza dal nostro del 2001 a quello del centrodestra del 2006 hanno fatto solo danni o sono naufragati. Da noi la gente si aspetta il cambiamento dell'Italia e non la conquista del potere". Per questo auspica che "fino alla fine" si cerchi di trovare uno spazio di dialogo".

20:58 Renzi: "Avanti con la seduta fiume"

"L'immagine di Scotto, Brunetta e Salvini è un'immagine che devono spiegare loro, la foto del comitato del no al referendum. Noi andiamo avanti con la seduta fiume". Così Matteo Renzi avrebbe confermato l'intenzione di andare avanti sulle riforme.

20:05 Bersani: "Se governo ha dominio finisce in rissa"

"Siamo stati noi a chiedere al governo di gestire il passaggio e questo ha dato una scossa. Ma se il governo pretende di avere il dominio poi finisce in rissa". Così Pier Luigi Bersani, all'assemblea del Pd, mette in guardia dall'atavico anti-parlamentarismo italiano.

19:17 Seduta sospesa, riprende dopo capigruppo

La seduta fiume della Camera, dedicata alle riforme è sospesa: riprenderà al termine della conferenza dei capigruppo.

18:58 Grillo: "Napolitano peggio di Mattarella"

Beppe Grillo attacca il Capo dello Stato per il mancato intervento sul caos esploso alla Camera durante i lavori sul ddl Riforme. "Il silenzio di Mattarella di fronte allo scempio della Costituzione fatto da Renzie, mai eletto neppure in Parlamento che ieri notte si aggirava come un bullo in Parlamento a provocare le opposizioni, questo silenzio è inquietante, forse peggio dei moniti di Napolitano", scrive infatti il leader del M5S sul suo blog.

18:33 Renzi ipotizza voto su relazione a gruppo Pd

Matteo Renzi, a quanto si apprende da fonti parlamentari, starebbe pensando di andare alla conta all'assemblea del Pd mettendo al voto la sua relazione che impegna i Dem ad andare avanti nell'approvazione delle riforme anche senza la presenza delle opposizioni in Aula, linea che la minoranza chiede di ripensare.

17:54 Nuova riunione Pd alle 19.30

E' stata convocata alle 19.30 l'assemblea del Pd alla presenza del premier Matteo Renzi. La riunione all'ora di pranzo era stata interrotta per l'inizio dei lavori dell'Aula.