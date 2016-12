Riforme, la Lega non parteciperà al voto finale: "Non saremo complici"

"La Lega non parteciperà al voto finale sulle riforme". Lo annuncia il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano Fedriga. "Non saremo complici di Renzi e del suo governo che usa questo testo, peraltro incostituzionale, per fare passerella politica", aggiunge anticipando la decisione del gruppo sulla legge costituzionale in votazione oggi.