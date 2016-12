Riforme, la Camera approva il ddl Boschi con 367 sì: il testo torna al Senato

Alla votazione hanno partecipato sette ministri ed una nutrita pattuglia di sottosegretari che gremivano i banchi del governo nell'Emiciclo. Dopo la proclamazione del risultato, i deputati di maggioranza hanno brevemente applaudito.



"C'è soddisfazione, sono molto contenta ma non è ancora il via libera definitivo, ci sono ancora due passaggi e ora ci prepariamo per il Senato". Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, lasciando l'aula di Montecitorio dopol'approvazione del ddl di riforma costituzionale.



Renzi: "Risultato schiacciante" - "Oggi quarto voto sulle riforme costituzionali: maggioranza schiacciante in attesa di conoscere il voto dei cittadini in autunno. Stiamo dimostrando che per l'Italia niente è impossibile. Con fiducia e coraggio, avanti tutta". Così il premier, Matteo Renzi, commenta su Facebook il voto alla Camera della riforma costituzionale.



Alfano: "Dopo anni arrivano i fatti" - E su Twitter arriva anche il commento del ministro dell'Interno Angelino Alfano: "Approvata la #RiformaCostituzionale, per un'Italia più semplice e competitiva. Dopo anni di attese e di parole arrivano i fatti. Un bel giorno".