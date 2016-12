Riforme, l'appello dei giovani di Confindustria: non perdere l'occasione del referendum

"Oggi è il tempo di andare avanti", ha ribadito ancora Gay citando il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui "non è una sfida tra partiti ma una sfida per il Paese". La nostra, ha aggiunto, "non è una cambiale in bianco verso l'uno o l'altro schieramento, ma la possibilità concreta, a portata di mano, di chiudere la stagione delle riforme costituzionali e di accelerare quella delle riforme economiche".



Gay ha citato "il superamento del bicameralismo perfetto, tanto perfetto che esiste solo in un Paese del mondo: il nostro. L'eliminazione di un organo costoso e sorpassato dai fatti come il Cnel. Una ripartizione logica delle competenze tra Stato e Regioni, che permetta al governo di fare politica industriale e alle aziende di pianificare investimenti ed insediamenti senza dover sottostare alle logiche di campanile".



"Via l'articolo 18 anche da P.a." - Gay ha parlato poi anche della questione dell'art. 18. "Via l'articolo 18, ed anche dalla Pubblica Amministrazione", ha detto Gay elencando i fronti su cui oggi "il muro" della stagnazione economica, sociale e politica "sta crollando": "Via l'articolo 18. Via il sistema pensionistico retributivo. Via la P.a. che secreta gli atti. Via i vitalizi ai parlamentari. Via una scuola che non si alterna con il lavoro ma con gli scioperi. Via un fisco che tassa i dipendenti anche quando non si fanno profitti. Via il rigore di Bruxelles".