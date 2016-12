Riforme,Guerini: Pd apre ma no veti

"Sembra quasi che anziché trovare un punto di intesa sulle riforme, Pier Luigi Bersani voglia irrigidire le posizioni per rompere. Noi andremo avanti con lo spirito di apertura ma non accettando veti". Così il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini dopo che l'ex segretario democratico ha assicurato che non farà dietrofront sull'elettività dei nuovi senatori. Anche il presidente del Pd Matteo Orfini ha detto: "No a impuntature, l'accordo è vicino".