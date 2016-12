Riforme,Grasso:superare difficoltà

17:19 - "Ormai da mesi sulle riforme penali registro una difficoltà politica di giungere a soluzioni equilibrate e condivise soprattutto in materia di autoriciclaggio e falso in bilancio: questi interventi sono indifferibili". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso. Sulle riforme, ha aggiunto, "auspico che non torni quel clima di chiusura reciproca alle ragioni altrui che ha segnato in estate la discussione su quella costituzionale".