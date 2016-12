Riforme,Grasso: nodo è politico

"Non ho ancora le carte per decidere. Lo farò quando arriveranno gli emendamenti per l'aula. Il mio auspicio è che bisogna usare questo tempo per un eventuale accordo politico". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, secondo cui per quel che riguarda la riforma del Senato siamo davanti più a un nodo politico che regolamentare. "Questa riforma - ha proseguito Grasso - deve essere approvata perché è un momento storico".