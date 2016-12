Riforme, governo vs Ncd: "Le legge elettorale è un capitolo chiuso"

"Quello della legge elettorale è un capitolo chiuso". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti. "Non credo sia opportuno - ha sottolineato - nemmeno riaprire questa discussione. Ora approviamo la riforma del Senato e poi vedremo tutto il resto. In questo momento è più importante portare a casa il risultato su questa riforma". "Non credo ci siano margini per la riforma dell'articolo 2 ", ha poi aggiunto.

Dal governo, insomma, nessuna apertura e nessuna concessione su legge elettorale e riforma dell'articolo 2. Un gioco delle parti che si fa più serrato dopo "l'avvertimento" lanciato dai senatori dissidenti di Ncd, Gaetano Quagliariello in primis, che hanno chiesto una modifica al testo dell'Italicum in cambio del sostegno in Senato sul voto per le riforme.



"Comunque vediamo - ha dichiarato Lotti - siamo disponibili a tutto, parliamo, discutiamo, trattiamo purché, e lo abbiamo detto mille volte, non si torni indietro, non si riparta daccapo e purché la riforma venga approvata il prima possibile". E aggiunge: "Sono sempre ottimista perché cerchiamo sempre il dialogo e lavoreremo sino all'ultimo secondo per trovare un accordo, convinti però che i numeri in Parlamento non mancheranno".