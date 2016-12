Riforme,governo supera voti segreti

La maggioranza, dopo il primo, ha superato anche il secondo voto segreto sull'art.10, in merito all'emendamento a tutela delle minoranza linguistiche con 154 no, uno in più rispetto al precedente scrutinio segreto. Tre gli astenuti, mentre i voti favorevoli - delle opposizioni - salgono a 136, 5 in più rispetto al primo voto segreto.