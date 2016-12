Riforme, Boschi: "Sono fiduciosa, chiuderemo entro il 15 ottobre"

La minoranza Pd però non arretra - Far passare la riforma del Senato anche senza i voti dei 25 dissidenti Pd, contando sul contributo di diversi senatori di centrodestra? "Ci pensino, se vogliono fare la riforma della Costituzione con noi o con Verdini. Vedano un po' loro. Io non posso correre dietro a tutti e ripetere tutti i giorni, da tre mesi, la stessa cosa. Quel che temo è che stiano cercando pretesti, magari perche' hanno qualche discussione fra di loro", attacca l'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani in un'intervista al Corriere della Sera. "La prospettiva di un accordo è positiva e lavoreremo tutti per siglarlo. Ma niente pasticci o ambiguità". "Chiediamo che l'articolo 2 della riforma, in maniera esplicita, preveda un principio: il Senato sia eletto dai cittadini. Nel testo approvato dalla Camera c'è l'esatto contrario: saranno i consigli regionali a eleggere i senatori. Questo non va". Così Roberto Speranza, esponente della minoranza Pd, in un'intervista a Repubblica.



M5S: "Riforma dannosa" - Per il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio definisce la riforma del Senato è ''tanto inutile quanto dannosa". Secondo Di Maio, intervenuto a una manifestazione a San Giorgio a Cremano, la riforma "non abolisce il Senato ma ne crea uno in cui entreranno consiglieri regionali e sindaci che potranno salvarsi dalla galera perché, per la prima volta nella storia, avranno la immunità parlamentare".



Calderoli: "Se non cambia milioni di emendamenti" - Se il governo non mostra la volontà di cambiare la riforma, "sarà sommerso da milioni di emendamenti, cifre a 7 zeri...". Cosi' Roberto Calderoli, esponente della Lega, intervenendo a "L'intervista" di Maria Latella. Quella con gli emendamenti, spiega, "è la mia Resistenza" perché c'è un rischio "fascismo" in questa riforma, al di là della questione eleggibilità.