Riforme, Boschi:serve accordo ampio

"Credo sia importante trovare una soluzione complessiva, arrivare a dire che questa è la lettura del testo finale che poi non si riapre alla Camera, su cui c'è un accordo ampio che non si tocca". Lo ha detto il ministro delle Riforme Boschi sulla possibilità di una riapertura chirurgica per modificare l'art. 2 del testo del ddl Riforme al Senato. "Credo che dopo anni di attesa i cittadini abbiano diritto ad avere una risposta e in tempi certi".