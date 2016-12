Riforme, Boschi:no a gioco dell'oca

Sulle riforme "non possiamo pensare di fare il gioco dell'oca: alcuni nostri senatori dicono che hanno sbagliato i nostri deputati alla Camera e che quindi bisogna cambiare. Se iniziamo questo gioco torniamo sempre alla casella 1 e non si fa niente". Lo ha detto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, sottolineando che "le riforme questa volta le facciamo davvero e non è pensabile un ping pong tra i rami del Parlamento".