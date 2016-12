9 luglio 2016 15:52 Riforme, Boschi: "La nostra non è una campagna solitaria, tanti con noi" Il ministro ha parlato in occasione di un incontro a Napoli a favore del "sì" al referendum: la riforma rende il Paese "più moderno ed efficiente. Bisogna inchiodare nel merito quelli del No"

"Non siamo soli", ha detto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi riferendosi all'impegno del Pd per il referendum costituzionale. "Non è la nostra una campagna solitaria - ha continuato -, ci sono pezzi importanti dell'Italia migliore, tanti che si stanno dando a fare e che credono nel progetto di cambiamento".

"Conservatore chi vota no"Secondo il ministro, in relazione al referendum "c'è un tentativo da parte di chi si oppone di parlare solo di politica, di fare scaramucce e non di parlare di merito. Mandano un messaggio che con il 'no' va a casa il governo, per loro è più difficile spiegare perché sono contrari alla riforma". Secondo Maria Elena Boschi, tale riforma "cambia il Paese e lo rende più moderno ed efficiente". E aggiunge: "Non è vero che serviranno più firme per il referendum abrogativo e che togliamo uno strumento di democrazia diretta. Se la riforma passa rimane il referendum abrogativo cosi com'è, ci saranno gli stessi strumenti di oggi". Il ministro ha anche più volte sottolineato che "chi vota 'no' al referendum decide di lasciare le cose come stanno. I più grandi conservatori, quelli che pensano meno a chi ha bisogno, vogliono votare no".

"La riforma cambia le nostre vite""La scelta è nelle nostre mani ed è fondamentale per decidere che paese vogliamo essere - spiega - se non stai bene non puoi accontentarti dell'esistente. Se non siamo contenti di come stanno le cose votare 'sì' è l'unico modo. Non è affatto vero che questo è un rigore che riguarda la politica e non le famiglie", e soprattutto la riforma "cambia nell'immediato nostre vite e che porta il paese nel futuro".