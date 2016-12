Riforme, Boschi: "I voti ci sono"

14:18 - "Noi abbiamo dimostrato con i voti che ci sono stati in Senato nei giorni scorsi che i numeri per approvare le riforme costituzionali ci sono, ci sono in modo ampio". Lo ha detto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi. "Però - ha aggiunto - io credo che sia un bene, ovviamente per tutti, cercare un consenso ampio". "Io non credo sinceramente all'ipotesi della scissione. Secondo me non c'è questa ipotesi".

