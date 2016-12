Riforme, blog Grillo attacca: "Renzi baro, ha coda tra le gambe"

"Modificare la legge elettorale e posticipare il referendum: Renzi ora vuole cambiare le carte in tavola perché ha paura di perdere". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo. Nel post si attacca il premier, definito "un baro da due soldi e con la coda tra le gambe". Poi il no a modificare l'Italicum: "Non è possibile cambiare la legge elettorale per cercare di evitare l'inevitabile. Non si può fermare il vento con le mani".