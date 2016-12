Riforme, Bersani: "Ora serve confronto serio, niente spot"

17:24 - Per Pier Luigi Bersani sulle riforme "è ora di discutere seriamente, non per spot. Attenzione che stiamo cambiando forma alla nostra democrazia e non sono cosucce da poco". "Facciamo come abbiamo fatto col cosiddetto metodo Mattarella", ha quindi aggiunto l'ex segretario dem riferendosi alla necessità di individuare un percorso condiviso internamente dal Pd da presentare poi alle altre forze politiche.

Sulla partecipazione all'iniziativa al Nazareno "ognuno farà quel che vorrà. Io gliele ho mandate quattro idee. Non in burocratese, molto brevi. Praticamente ho partecipato, no? Al di là delle battute è ora di discutere sul serio", ha spiegato in un'intervista al Giornale Radio Rai.



"Niente da chiedere ma a mie idee non rinuncio" - "Io non ho niente da chiedere, però alle mie idee non ci rinuncio, sia chiaro", ha poi affermato. "Spero che siano dietrologie dei commentatori. Rubricare tutto in una logica di potere è un insulto", ha commentato poi le indiscrezioni stampa secondo cui la minoranza pd sarebbe in subbuglio perché Renzi si appresterebbe a maggio a cambiare gli equilibri dei gruppi parlamentari.



"Renzi non vuole intralci? Dubbio c'è" - "Qualche volta viene il dubbio, ma spero proprio che non sia così".



Cuperlo: assenti perché proposte sempre ignorate - Anche Gianni Cuperlo, leader di Sinistra Dem, torna sulle polemiche scrivendo a Matteo Renzi e motivando l'assenza dell'area alla riunione. "Sul Jobs Act il governo ha ignorato esattamente suggerimenti e linee votati dalla direzione, sulla riforma costituzionale non avete tenuto conto neppure di un voto", sostiene spiegando che "in tre minuti riesco a risolvere dei quiz e non la riforma fiscale".