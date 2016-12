Riforme, Berlusconi: Renzi stia tranquillo, non tradiremo

12:56 - "Sulle riforme abbiamo preso degli impegni che intendiamo rispettare. E questo vale anche per i tempi e le procedure. Stia tranquillo perciò il presidente Renzi: nessuno farà guerra sulle riforme". Lo ha detto in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, precisando: "Per quanto riguarda le riforme necessarie a rendere governabile il Paese rispetteremo la parola data, come sempre abbiamo fatto".

Nessuna "guerra" sulle riforme, ma la sinistra non si faccia illusioni sul resto, perché troverà da parte nostra una opposizione rinnovata, forte e intransigente", ha detto ancora Beròlusconi che, su quanto sta accadendo in Forza Italia, afferma: "Non sarò certo io a mettere in discussione la diversità delle opinioni. Lo sanno tutti in FI, dove chiunque, da sempre, ha potuto esprimere il pensiero liberamente senza remore né vincoli, pronti però tutti a ritrovarsi nelle decisioni assunte dal partito e a rispettarle, come sempre deve accadere in politica".



Stoccata a Brunetta - "Leggo un'ultima agenzia con dichiarazioni dell'on. Brunetta che, a suo dire, io condividerei. E' esattamente il contrario. Non sono d'accordo sui giudizi espressi da Brunetta e neppure sulla sua abitudine di attaccare personalmente gli avversari politici. Chiedo a Brunetta di cambiare atteggiamento".



Brunetta: "Tutto quello che dico è concordato con Berlusconi" - "Per antica consuetudine - sottolinea in una contro-nota - tutte le mie analisi e tutte le mie dichiarazioni sono sempre state concordate con il presidente Berlusconi, anche quando il presidente Berlusconi cambiava parere, come nei tempi più recenti sul fatto che fosse preferibile votare prima il nuovo presidente della Repubblica e poi la riforma costituzionale e quella elettorale". "Ho anche condiviso - aggiunge - il suo cambio di parere in merito, ribadendo il calendario fissato alla Camera dei deputati".



"Ho risposto solo a una battuta di Renzi" - "Per quanto riguarda gli attacchi personali - prosegue - non è mio stile attaccare gli avversari politici, è nel mio dovere invece rispondere agli attacchi altrui, cosa che ho sempre fatto e continuo a fare quotidianamente con pieno plauso del presidente Berlusconi". "Se Berlusconi si riferisce all'ultimo attacco del presidente Renzi nei miei confronti - sottolinea Brunetta - io ho mantenuto la stessa responsabile linea: ad una battuta inconsistente ho risposto al presidente Renzi di pensare a lavorare sui decreti attuativi della delega fiscale, piuttosto che perdere tempo in inutili polemiche". "Di tutto ciò e di altro ancora - conclude il capogruppo di FI alla Camera - parleremo con il presidente Berlusconi alla prossima e concordata riunione del gruppo Forza Italia della Camera prevista per il pomeriggio di mercoledì 21 gennaio".