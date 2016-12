Riforme, Alfano: fatto quanto detto

13:17 - "Alla Camera ok a leggi più veloci e meno parlamentari. Abbiamo fatto quel che abbiamo sempre detto. #avanticosì". Lo ha scritto su Twitter, il leader di Ncd Angelino Alfano. Molto più critico, sul fronte Pd, è Pierluigi Bersani, che dice: "Il Patto del Nazareno non c'è più, non si dica che non si tocca niente. O si modifica in modo sensato l'Italicum o io non voto più sì sulla legge elettorale e di conseguenza sulle riforme".

