Riforme, 10/3 voto finale a Camera

16:01 - Martedì 10 marzo alla Camera ci sarà il voto finale per le riforme costituzionali. Un rinvio che viene motivato così dal capogruppo Pd Roberto Speranza: "Abbiamo offerto più tempo per il ritorno in Aula delle riforme per giungere a un fatto politico essenziale: il rientro delle opposizioni. Perché non si ripeta la scena che abbiamo visto durante le votazioni sugli emendamenti". Il voto finale era stato infatti proposto già per la prossima settimana.

