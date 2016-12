Riforma Rai, esplode la polemica Fico: "Mattarella si faccia sentire"

16:00 - "Non si può procedere a una riforma della governance della Rai per decreto esautorando il Parlamento in una materia che gli è propria". Così il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, sul blog di Beppe Grillo. "Il presidente della Repubblica non potrà far finta di niente. Mattarella dovrà difendere l'autonomia del Parlamento e far rispettare le sue prerogative", ha poi aggiunto l'esponente grillino.

Fitto e Salvini: "Renzi vuole la Rai sotto il controllo di un partito unico" - Attacchi pesanti arrivano anche da Forza Italia e Lega: Raffaele Fitto e Matteo Salvini ripetono infatti che Renzi vuole riformare per decreto la governance Rai per "passare dal controllo dei partiti al controllo di un solo partito". "Non sarebbe certo un cambiamento positivo - dice l'eurodeputato azzurro -, ma un ulteriore peggioramento della situazione. Meno che mai se consideriamo che molto presto il combinato disposto di legge elettorale e riforma costituzionale già attribuirà al primo partito un potere immenso, senza contrappesi e senza bilanciamenti. Che facciamo, ora vogliamo consegnare a quel partito anche il pieno controllo della Rai? E che questo possa avvenire per decreto indica bene il livello di prepotenza a cui qualcuno pensa di poter arrivare".



Fico: "Le mani del Pd sulla Rai" - In un post che si intitola "Le mani del Pd sulla Rai", il presidente della commissione di Vigilanza M5S sostiene che "Renzi fa molta confusione, in modo probabilmente premeditato, per la sua consueta propaganda. Secondo il Corriere della Sera il premier si sarebbe stupito della 'bocciatura' da parte della commissione di Vigilanza Rai del piano di riforma news proposto dal direttore generale Gubitosi e sarebbe intenzionato a presentare un decreto legge per sottrarre la Rai dalle mani dei partiti e per riformare la governance. Il governo avrebbe smentito. Ma facciamo comunque ordine: la commissione di Vigilanza, espletando una delle sue principali funzioni, ha approvato una risoluzione che non boccia in alcun modo il piano di Gubitosi, ma lo integra in alcuni punti per migliorare il progetto di riorganizzazione dei tg nell'interesse esclusivo del Paese".



"Questo è il ruolo del Parlamento, che Renzi probabilmente ignora o a cui e' allergico", attacca ancora Fico che riporta, quindi, alcuni passaggi dell'atto di indirizzo della Vigilanza, ricordando, inoltre, che è stato votato anche dal Pd. Passaggi in cui si sottolinea la necessità di riforma dell'informazione del servizio pubblico e l'introduzione per la nomina dei direttori delle testate giornalistiche di procedure trasparenti, a cominciare dall'avviso pubblico.