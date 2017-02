Riforma Protezione civile, manca numero legale al Senato

"Il governo ci ha proposto una riforma pasticciata, abbiamo chiesto più tempo in commissione per migliorarla ma non hanno voluto. Giunti in aula hanno bocciato tutti gli emendamenti di buon senso proposti per poi al momento del dunque far mancare il numero legale. Ora se ne riparlerà martedì. Vergogna! Ma chi pensano di prendere in giro? Questa strana maggioranza deve smetterla di insultare i cittadini con i giochini del palazzo". Così Paolo Arrigoni, senatore leghista capogruppo in commissione ambiente a palazzo Madama.





Cosa prevede la riforma - L'emergenza terremoto ha portato allo scoperto lacune, ritardi ed inefficienze nella complessa macchina dei soccorsi. L'intenzione della riforma è quella di dare poteri straordinari a chi si occupa di emergenza e ricostruzione, ovvero alla Protezione Civile e al commissario per la ricostruzione. L'emergenza non tollera lentezze e dunque si deve "fluidificare" il sistema, togliendo - dove necessario - alcune competenze agli enti locali per trasferirle al centro.



Poteri centralizzati durante le emergenze - Direttore del Dipartimento e Commissario alla ricostruzione devono essere messi in grado di intervenire nell'immediato con tutti gli strumenti necessari e, in via straordinaria, anche in deroga alle normative. E qui entra in gioco l'Anticorruzione che deve dare l'ok preventivo alle deroghe per evitare che la velocità delle procedure riguardanti gli appalti, ad esempio, vada a discapito della trasparenza degli affidamenti. Per quanto riguarda la ricostruzione, soprattutto, si punta a velocizzare l'iter per le scuole e lo smaltimento delle macerie.