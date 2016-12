Riforma Fornero, il Senato converte in legge il decreto sulle pensioni

Il Senato ha dato l'ok al decreto pensioni con 145 sì, 97 no e un astenuto . Il testo ristabilisce la rivalutazione automatica di importo superiore a tre volte il minimo Inps per il 2012-2013. Il dl era stato adottato dall'esecutivo dopo la sentenza della Consulta , che aveva dichiarato illegittimo il blocco istituito dalla legge Fornero . E' prevista una restituzione parziale con quote variabili a seconda del livello della pensione rispetto al minimo.

Il decreto, emanato a maggio dal governo, è stato convertito in legge senza modifiche rispetto al testa già licenziato dalla Camera dei deputati.



Non solo rimborsi - Il dl contiene anche altre novità come lo stanziamento di un miliardo di euro per la cassa integrazione in deroga e l'introduzione della data unica per tutti gli assegni.