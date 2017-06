Riforma elettorale, Renzi: "Nessun decreto, una legge c'è già"

"Grillo ha preso in giro gli italiani" - L'ex premier va all'attacco del Movimento 5 stelle dicendo: "Chi ha preso in giro gli italiani - dice intervenendo dal Nazareno durante la rassegna stampa "Ore Nove" - ha un nome e un cognome: Beppe Grillo e non c'è chi non veda quanto sia grave quel che è accaduto". E continua: "I Cinque Stelle sono stati inaffidabili come sulle unioni civili e su altre cose, sono inaffidabili per definizione, hanno la stessa credibilità quando parlano di legge elettorale di quando parlano di vaccini e scie chimiche. Non è il singolo punto sul Trentino Alto Adige ma il lavoro comune: se su un patto vieni meno, stai prendendo in giro gli italiani".



E sul governo ribadisce "il mio pieno sostegno. L'esecutivo sta lavorando sulle questioni reali. Noi non accettiamo le provocazioni".



"Un nuovo accordo? Non sono ottimista" - Su un eventuale nuovo accordo, secondo l'ex premier, "ci sono tutte le condizioni per fare tutti insieme una bella legge, con Fi e M5s. Se le persone tornano a buon senso e ragionevolezza, lo vedremo. Non sono particolarmente ottimista". E conclude dicendo che il Pd aspetta "le proposte di chi ha cambiato idea" sul sistema tedesco.