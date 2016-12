Riforma costituzionale, il Senato si divide tra chi vota sì e chi abbandona l'Aula

I "verdiniani" hanno confermato il loro "sì" al ddl Boschi che riforma la Costituzione. Mentre Lega, Sel, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non solo hanno detto no ma hanno anche abbandonato l'Aula prima del voto finale che ha visto 179 sì, 16 no e 7 astensioni. In prima fila contro il disegno di legge i senatori del Carroccio, "armati" di olio di ricino, e quelli di M5S, che hanno abbandonato Palazzo Madama quando ha preso la parola Giorgio Napolitano.