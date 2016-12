Riforma costituzionale, il libro scolastico che anticipa il referendum: il Senato è nominato

In attesa del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre, c'è già chi si porta avanti e anticipa le scelte degli italiani. E' il caso del sussidiario per la quinta elementare della Cetem, "Imparo facile", che, come denuncia Il Fatto Quotidiano, alle nuove generazioni racconta un'altra storia rispetto a quella - attualmente - reale. Parlando, infatti, del Senato, a pagina 85, si legge: "I suoi componenti sono indicati dalle diverse Regioni in cui è suddiviso il territorio Italiano".

In quella pagina, segnalata anche al Comitato per il No, la vittoria del Sì al referendum costituzionale del 4 dicembre, con la conseguente modifica dell'ordinamento politico, è data per scontata.



Dalla casa editrice, interpellata da Il Fatto, non è arrivata nessuna giustificazione alla svista, mentre gli esperti avanzano ipotesi. Anticipare il risultato del referendum sarebbe stata la necessità di fornire alle scuole un testo quanto più aggiornato. Si è azzardata, così, la vittoria del Sì.



Solo le urne potranno dire il 4 dicembre, alla pubblicazione dei risultati, se "Imparo facile" andrà al macero o no.