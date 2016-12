Riforma costituzionale, il ddl Boschi domani in Aula al Senato

riprende la discussione slla riforma Senato, la partita è sui numeri

Sono ore di trattative per il Partito democratico: è ripreso in commissione Affari costituzionali del Senato l'esame della tanto discussa riforma di palazzo Madama, e la posta in gioco è davvero alta. Sul tavolo la tenuta stessa del governo se i numeri, stavolta, non dovessero essere dalla parte di Matteo Renzi....