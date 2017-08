Riforma codice Antimafia,il Senato approva: dl ora torna alla Camera

"Prendo atto che le nostre indicazioni non sono state raccolte dal Senato, è giusto che sia così. Il legislatore fa le sue valutazioni". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. "Io credo di aver dato un contributo, non credo bisogna seguire altro. Compito di un soggetto che svolge un'attività tecnica e fornire eventualmente indicazioni. Poi il parlamento decide adesso brano. Il Parlamento fa delle scelte sovrane, ma è nella dialettica della democrazie esprimere le proprie idee".



Orlando: ci sono le condizioni per arrivare in fondo - "Vedremo se i rilievi fatti sono fondati, ci sono opinioni moto diverse sia in dottrina che in magistratura, faremo una ricognizione. Vedremo se le modifiche sono necessarie e se sì, dove introdurle". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando ha risposto ai giornalisti al Senato che gli chiedevano se il testo del ddl di riforma del codice antimafia, sarà modificato alla Camera. Il Guardasigilli ha quindi escluso il rischi che il ddl finisca su un binario morto: "Mi pare che la camera abbia già dato un voto chiaro sul provvedimento, credo che ci siano tutte le condizioni per portarlo fino in fondo".