Rifiuti Roma, Renzi: "Grazie al Pd non viene più negato problema"

"Oggi il Pd scende in piazza a Roma non per protestare ma per pulire". Così il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, illustra l'iniziativa con un post su Facebook. E spiega che "Lo facciamo senza polemiche con l'Amministrazione comunale", sottolineando però che "è bastato l'annuncio della nostra iniziativa e subito il problema pulizia della citta' a Roma e' diventato un tema di cui occuparsi e non più una questione da negare".