Rifiuti Roma, Raggi al Pd: responsabili del malgoverno, chi sporca pulisce

Renzi: "Grazie al Pd non viene più negato problema" - "Il Pd scende in piazza a Roma non per protestare ma per pulire". Così il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, commenta l'iniziativa con un post su Facebook. E spiega che "Lo facciamo senza polemiche con l'Amministrazione comunale", sottolineando però che "è bastato l'annuncio della nostra iniziativa e subito il problema pulizia della città a Roma e' diventato un tema di cui occuparsi e non più una questione da negare".



Berlusconi: Renzi non faccia show, governo intervenga - Le polemiche per la questione rifiuti nella Capitale sembrano non placarsi. Oltre al botta e risposta tra Raggi e Renzi, infatti, si registra anche l'intervento di Berlusconi che commenta l'iniziativa dem. "Quando andammo al governo nel 2008 - ricorda il leader di Fi - risolvemmo in poche settimane l'emergenza rifiuti di Napoli e della Campania che deturpava l'immagine dell'intero Paese. Il degrado della Capitale è un danno di immagine ancora più grave e mette anche in pericolo la salute dei cittadini. Se Regione e Comune sono paralizzati, spetterebbe al governo intervenire, come abbiamo fatto noi. Il segretario del Pd rifletta su questo, prima di far impugnare una scopa a favor di telecamere".



"I cittadini - ribadisce Berlusconi - pagano le tasse perché siano le istituzioni ad occuparsi della raccolta dei rifiuti e del decoro delle città, non i leader politici a caccia di visibilità. A Roma sia i M5S, che guidano il Comune, competente per la raccolta dei rifiuti, sia il Pd che guida la Regione, competente per le discariche e gli inceneritori, sono responsabili della grave situazione che si è determinata. Quindi invece di accusarsi a vicenda, e di fare propaganda, farebbero bene a prendere provvedimenti, se ne sono capaci, a dare le dimissioni se non ne sono in grado", conclude il leader di Forza Italia.



Orfini e Madia al lavoro: "Raggi ringrazi i volontari" - Il presidente nazionale del Pd Orfini commenta così le parole del sindaco di Roma: "Ci sono mille volontari che puliscono la città. A Tor Bella Monaca siamo in un parco davanti a una scuola che è un porcile e noi siamo qui per dare una mano. Lo facciamo da un anno, lo faremo anche dopo questa giornata, peculiare perché ci sono iniziative in contemporanea in tutta Roma. Ma è un'attività che facciamo continuamente, ogni settimana. Non ha senso raccogliere le polemiche, credo che chi amministra la città debba dire grazie a mille cittadini che scelgono di dedicare a loro domenica a pulire, non fare polemiche".