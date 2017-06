Rifiuti Roma, Galletti: serve piano, presto incontro con la Raggi

"Mi vedrò con la Raggi nei prossimi giorni. Voglio un piano dei rifiuti che sia vero, che si possa concretizzare in pochi anni". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, spiegando che "oggi non ci sono impianti sufficienti. I rifiuti della Capitale vanno a saturare le discariche di altre province o vanno in giro per l'Italia o l'Europa. Non è corretto per i cittadini di Roma, che pagano di più".