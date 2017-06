Rifiuti Roma, assessore: "Il governo finanzi la differenziata"

"No a discariche e inceneritori, i veri impianti del futuro sono quelli per la differenziata che esigono anche meno tempo per essere realizzati". A chiarirlo, sostenendo che si parla anche di "rispetto della normativa europea" è l'assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, che spiega però come "il governo dovrebbe aiutarci e sostenere la differenziata con fondi adeguati": servirebbe infatti "una cifra superiore ai 20 milioni annui".