22:02 - L'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge sul rientro dei capitali. Il testo, che è passato con 250 voti a favore, 76 contrari e 2 astenuti, e va ora al Senato, propone a chi ha nascosto denaro all'estero, ma anche in Italia, di autodenunciarsi in cambio di sconti su sanzioni e pene. Non un condono, si tiene a sottolineare, perché l'autodenuncia non sarà anonima e si dovranno pagare tutte le tasse evase.