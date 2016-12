Ricercatrice,Giannini: nessun vanto

"I ministri non si vantano. Esprimono soddisfazione per il risultato di una comunità scientifica di cui la ricercatrice Roberta D'Alessandro, come tutti gli altri, fa parte". Il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini lo ha detto in riferimento alla polemica sollevata dalla ricercatrice stessa, che invitava il ministro a non "vantarsi" dei suoi risultati ottenuti a livello europeo. La D'Alessandro aveva pubblicato il suo messaggio su Facebook.