Ricandidature, Grillo: "Al massimo si fanno due mandati"

Beppe Grillo conferma che in politica "si fanno al massimo due mandati". Il leader del Movimento 5 Stelle risponde così in merito al tema delle ricandidature in vista delle prossime politiche, prima di lasciare Assisi, dove ha partecipato alla marcia per il reddito di cittadinanza. Poi aggiunge: "Siamo tutti provvisori, anche su questa terra. Non c'è niente di sicuro".