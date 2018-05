Riabilitazione Berlusconi, Brunetta: tornerà guida del centrodestra

"A breve ci saranno le elezioni europee e Silvio Berlusconi potrà candidarsi prendendo un botto di voti. Oggi è il nuovo 25 aprile, una liberazione, non solo per il centrodestra, ma per l'Italia". Lo dice al Mattino Renato Brunetta, ex capogruppo di Fi alla Camera, secondo cui con la riabilitazione di Berlusconi Fi tornerà a guidare l'alleanza di centrodestra.