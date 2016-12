Reversibilità, esplode la polemica Tagli in vista sugli assegni alle vedove

A protestare è in primo luogo Matteo Salvini, che accusa il governo di "voler tagliare le pensioni di reversibilità". "In commissione Lavoro alla Camera - dice il segretario del Carroccio - è arrivata la proposta renziana di legare all'Isee le pensioni di reversibilità, fregando così migliaia di persone, soprattutto donne rimaste vedove. Rubando contributi effettivamente versati, per anni. Un governo che fa cassa sui morti mi fa schifo".



Palazzo Chigi: sarà una lotta agli sprechi - Ma la replica di Palazzo Chigi precisa: "Se ci saranno interventi di razionalizzazione saranno solo per evitare sprechi e duplicazioni, non per fare cassa in una guerra tra poveri. La delega del governo dà e non toglie", stanziando per la prima volta un miliardo di euro strutturale su una misura unica di lotta alla povertà e predisponendosi a convogliare risorse europee su quello stesso strumento e sulla rete di servizi per la presa in carico offerti da comuni e terzo settore.



Damiano: inaccettabile tagliare la reversibilità - Prende le distanze dal provvedimento però anche Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente della minoranza Pd. Il provvedimento, spiega l'ex ministro del Lavoro, è "in sè positivo, ma prevede la possibilità di tagliare le pensioni di reversibilità. Per noi questo non è accettabile: si tratterebbe dell'ennesimo intervento dopo quelli, pesanti, del governo Monti".



"La previdenza - aggiunge - non può essere considerata la mucca da mungere". Damiano approfitta della situazione per sottolineare l'esigenza a suo avviso di mettere "rapidamente nell'agenda del governo il tema delle pensioni". Per tre motivi, spiega, "il primo è che Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al premier Renzi e al ministro Poletti per chiedere un incontro per affrontare il tema della flessibilità insieme agli altri e numerosi problemi aperti (esodati, ricongiunzioni, precoci, usuranti). Il secondo motivo è che in commissione Lavoro della Camera è incardinata e in discussione la proposta di legge sulla flessibilità insieme a quelle di tutti gli altri partiti: si dovrebbe arrivare a un testo unificato". Il terzo motivo è appunto l'approdo alla Camera della delega del governo sul tema del sostegno alla povertà".



Il ddl approvato dal governo ha lo scopo di "razionalizzare" le varie misure assicurando però che le nuove regole varranno solo per le prestazioni richieste dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi mentre gli assegni in essere non saranno toccati.



Salvini: "Se toccano la reversibilità sarà guerra" - "Toccare le pensioni di reversibilità è una follia. Un governo che fa cassa, che specula sui vedovi e le vedove è un governo che mi fa schifo". Lo ha detto Matteo Salvini a "Quinta colonna" su Retequattro. "I soldi il governo li può prendere dall'evasione fiscale dalle pensioni d'oro. Renzi - ha aggiunto - non si permetta di mettere le mani sulle pensioni dei vedovi e delle vedove perché noi facciamo la guerra".