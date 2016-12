19:31 - "In questa fase di perduranti difficoltà per il nostro sistema produttivo, è impensabile che le piccole imprese possano sostenere ulteriori sforzi finanziari, come quello di anticipare mensilmente parte del Tfr ai dipendenti". E' quanto scrive in una nota il presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Merletti. Era stato il premier Matteo Renzi a lanciare l'ipotesi, pur ammettendo le difficoltà dell'operazione.