"Abbiamo lasciato allo Stato una cifra enorme in stipendi dei parlamentari, è la dimostrazione che si può fare qualcosa senza leggi e leggine per passione e per amore verso il prossimo". Lo ha detto Beppe Grillo parlando in piazza della Signoria a Firenze, in occasione del Restitution Day. "Questo movimento è nato dall'impossibile perché secondo molti era impossibile fare politica senza soldi", ha aggiunto.

Beppe Grillo ha tenuto un piccolo comizio in piazza della Signoria a Firenze proprio davanti al Comune di Firenze in occasione del restitution day. "E' un esempio per i più giovani altrimenti non avremo mai figli migliori di noi" ha spiegato sottolineando che "il nostro è un esperimento: siamo come topi da laboratorio" ha detto Grillo parlando della cifra restituita allo Stato grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari.



Grillo ha parlato con alle spalle uno striscione che simboleggia un assegno, intestatario il popolo italiano, con la cifra di 80.727.585 euro restituiti dagli stipendi dei parlamentari del Movimento cinque stelle fin dall'ingresso dei grillini in Parlamento.



"Questo Movimento è nato dall'impossibile: non riescono ancora a capire questo movimento, a prescindere che vinca il sì o il no, tutto questo rimane nella storia politica italiana", il "M5S è una realtà che non si potrà cancellare". Ha detto ancora Grillo alla folla che lo incitava al grido "onestà, onestà".