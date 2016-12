15:39 - Nuovo scontro all'interno della maggioranza sulla responsabilità delle toghe. In Commissione Giustizia del Senato, Ncd ha contestato l'emendamento dell'esecutivo che inserisce la non responsabilità dei magistrati in caso di pareri differenti dalle Sezione Unite della Cassazione che non presentino adeguata motivazione. "Il governo è sotto scacco dei magistrati", ha aggiunto il senatore di Gal Lucio Barani.