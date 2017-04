Report, presidente Rai: "Nessuno ha mai pensato alla chiusura"

"Ho sentito le ricostruzioni più fantasiose. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report, tanto per sgombrare il campo alle fantasie". Lo ha detto il presidente della Rai, Monica Maggioni, parlando in Commissione di Vigilanza dopo le polemiche sollevate dal servizio del programma d'inchiesta sul vaccino contro il papilloma virus. "Quando si dicono alcune cose sul servizio pubblico c'è un effetto dirompente", ha aggiunto.