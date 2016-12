Renzi: voto Rajoy colpa austerity

"Io non so cosa succederà a Mariano Rajoy, ma so che coloro che sono stati in prima linea come alleati fedeli delle politiche di rigore senza crescita hanno perso il posto". Così Matteo Renzi commenta i risultati delle elezioni spagnole in un'intervista al Financial Times. "E' successo a Varsavia, anche se lì le circostanze erano molto particolari, è successo ad Atene, è successo a Lisbona. Vedremo cosa succederà a Madrid", ha aggiunto il premier.