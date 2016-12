Renzi: volo di Stato è protocollo

18:47 - "Gli spostamenti aerei, dormire in caserma, avere la scorta, non sono scelte ma frutto di protocolli di sicurezza #regole": il premier risponde via Twitter agli attacchi del M5s, che aveva criticato la scelta di Renzi di andare in vacanza a Courmayeur con un volo di Stato "che all'ora costa 9mila euro". Secondo Luigi Di Maio così "alimenta il menefreghismo": "Io non ho mai usato voli o auto blu - ha detto il deputato -, nonostante ne abbia diritto".