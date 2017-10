Renzi: voglio tornare a Palazzo Chigi ma non sacrifico miei valori

Per Matteo Renzi tornare a Palazzo Chigi sarebbe importante, perché "ti accorgi che da lì puoi incidere davvero. Quindi sì sarebbe importante ma non sono così desideroso di tornarci da sacrificare le idee e le cose che ho fatto in questi anni". Non sono disposto ad esempio, ha spiegato il leader del Pd, a dire "che in questi anni è andato tutto bene sulle banche" per evitare che il sistema si arrabbi, "non lo dirò".