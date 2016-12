Renzi: "Vogliamo la verità sulla morte di Regeni, responsabili la pagheranno"

"Noi dagli amici vogliamo la verità, sempre, anche quando fa male. Vogliamo i responsabili, quelli veri, con nome e cognome, e vogliamo che paghino. Abbiamo promesso alla mamma e al papà di Giulio che saremmo andati fino in fondo e confermo che non faremo nessun passo indietro". E' un passaggio, dedicato al caso Regeni , dell'intervento che terrà domenica Matteo Renzi alla assemblea del Pd.

Il premier non intende quindi mollare la presa sul governo egiziano che sembrerebbe messo sotto accusa. Regeni potrebbe essere stato scambiato per una spia, torturato e poi ucciso dai servizi segreti del Cairo. Il governo di Al Sisi ha invece fornito una teoria secondo la quale Giulio Regeni sarebbe stato ucciso dai "Fratelli Musulmani" per mettere in cattiva luce proprio l'esecutivo.