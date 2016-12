Renzi: "Vitalizi sono una vergogna"

"Il vitalizio per la nuova generazione di politici non c'è più. Il problema è per quelli di prima che anche solo con qualche giorno" in Parlamento "lo hanno. Basta, è una vergogna". Lo ha detto Matteo Renzi, avvertendo però tutti quelli che vogliono un intervento su questo tema perché "una legge deve resistere alla Corte Costituzionale" che ha "una giurisprudenza favorevole sui diritti acquisiti".