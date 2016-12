Renzi visita Museo Egizio Torino

Il premier Renzi è giunto a Torino, per visitare il Museo Egizio. Ad accompagnarlo il sindaco di Torino, Piero Fassino, e la presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, Christillin. Con loro anche il direttore del Museo Egizio, Christian Greco. Renzi è atteso poi in Valle d'Aosta per l'inaugurazione della nuova funivia del Monte Bianco."L'Italia non è più il malato d'Europa ma è parte della soluzione dei problemi", ha affermato.